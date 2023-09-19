Маск заявив, що Twitter може стати платним

Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що платіжна система є єдиним способом протистояти ботам. І тому, ймовірно, усім користувачам Twitter доведеться платити за доступ до соцмережі.

Про це повідомляє BBC.

Наразі платна підписка на Twitter коштує 8 доларів, але ціна може відрізнятися в залежності від країни. Однак Маск заявив, що він хоче розробити нижчий рівень ціноутворення, якщо платна підписка стане обов’язковою для всіх.

Він вважає, що платна підписка є ефективним способом боротьби з ботами, оскільки вони рідше платять за послуги.

“Це єдиний спосіб для боротьби з величезними арміями ботів. Боти коштують дешево, утім, якщо їм доведеться платити кілька доларів чи щось таке, їхня вартість зросте. До того ж щоразу, коли творець ботів захоче створити ще одного, йому доведеться використовувати новий спосіб оплати”, – пояснив Маск.