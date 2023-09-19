Суспільство

Маск заявив, що Twitter може стати платним

19 Вересня 2023 10:58
читать на русском →
Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що платіжна система є єдиним способом протистояти ботам. І тому, ймовірно, усім користувачам Twitter доведеться платити за доступ до соцмережі.

Про це повідомляє BBC.

Наразі платна підписка на Twitter коштує 8 доларів, але ціна може відрізнятися в залежності від країни. Однак Маск заявив, що він хоче розробити нижчий рівень ціноутворення, якщо платна підписка стане обов’язковою для всіх.

Він вважає, що платна підписка є ефективним способом боротьби з ботами, оскільки вони рідше платять за послуги.

“Це єдиний спосіб для боротьби з величезними арміями ботів. Боти коштують дешево, утім, якщо їм доведеться платити кілька доларів чи щось таке, їхня вартість зросте. До того ж щоразу, коли творець ботів захоче створити ще одного, йому доведеться використовувати новий спосіб оплати”, – пояснив Маск.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Вересня 2023 11:29

Танки Abrams скоро будуть в Україні, – Остін
19 Вересня 2023 11:11

З порту Одещини вийшло судно, завантажене пшеницею
19 Вересня 2023 10:45

Внаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув сержант поліції
19 Вересня 2023 10:40

Росіяни обстріляли Слов’янськ із С-300, є значні пошкодження
19 Вересня 2023 09:35

Нічна атака на Львів: в ОВА розповіли подробиці удару
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор Черняк

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
усі думки