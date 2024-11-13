Маск та Рамасвамі очолять нове міністерство при адміністрації Трампа

Американські підприємці Ілон Маск та Вівек Рамасвамі очолять новостворене Міністерство підвищення ефективності уряду (DOGE), яке має працювати над покращенням управлінської ефективності у майбутній адміністрації Дональда Трампа.

Про це йдеться в офіційній заяві обраного президента.

“Разом ці надзвичайні лідери проведуть мою адміністрацію через скорочення зайвої бюрократії, зменшення надлишкового регулювання, оптимізацію витрат і докорінну реорганізацію федеральних структур,” — йдеться в повідомленні.

Трамп додав, що нове відомство тісно співпрацюватиме з Білим домом і бюджетно-адміністративним управлінням для здійснення “глибоких і суттєвих реформ”.

За планами обраного президента, до 4 липня 2026 року, коли США відзначатимуть 250-річчя ухвалення Декларації незалежності, країна отримає від цієї ініціативи “особливий подарунок” у вигляді “меншого, але значно ефективнішого уряду”.