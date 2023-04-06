Техно

Маск повідомив про підготовку першого орбітального запуску ракети Starship

6 Квітня 2023 22:01
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SpaceX

Засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск у четвер повідомив про підготовку невдовзі першого тестового орбітального польоту надважкої ракети Starship, що розробляється для пілотованих місій на Місяць і Марс.

“Starship готується до запуску”, – написав він в Twitter.

За даними міжнародного сповіщення NOTAM для пілотів повітряних суден, 10 та 12 квітня район повітряного простору на схід від узбережжя Техасу над Мексиканською затокою оголошено “небезпечною зоною у зв’язку із запуском ракети SpaceX Super Heavy Starship”.

Раніше Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), яке видає ліцензії на космічні запуски, повідомляло, що перший тестовий орбітальний політ ракети може відбутися 10 квітня.

Багаторазова ракетна система Starship компанії SpaceX складається з космічного корабля Ship 24 та носія Super Heavy. Її висота сягає 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy вдвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).

Тестовий політ проходитиме в непілотованому режимі.

Запуск планується здійснити зі стартового майданчика компанії SpaceX у Бока-Чіка на південному сході штату Техас у чотиригодинне тимчасове вікно, яке відкривається 10 квітня о 09:10 за часом Східного узбережжя США (о 16:10 за Києвом).

У рамках першого польоту ракета виконає один виток довкола Землі. Потім корабель Ship 24 здійснить кероване приводнення в Тихому океані поблизу Гавайських островів.


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