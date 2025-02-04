Маск отримав статус спеціального держслужбовця, – CNN

Мільярдер Ілон Маск отримав статус спеціального державного службовця в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє CNN, Цей статус означає, що Маск вже не волонтер, але й не є штатний федеральний службовець

Маск не отримуватиме зарплату за свою роботу, однак матиме доступ до критично важливих платіжних систем Міністерства фінансів США, що викликало занепокоєння серед деяких посадовців та громадськості.

Президент Трамп зазначив, що Маск не може діяти без схвалення Білого дому, підкресливши, що будь-які його дії потребують відповідного дозволу.