Політика

Маск хоче зірвати надання допомоги Україні від Штатів

13 Лютого 2024 14:42
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Ілон Маск
Американський мільярдер Ілон Маск / Фото: АР

Американський мільярдер Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. Він вважає, що Путін не може програти війну і тому не потрібно допомагати Україні.

Про це Маск заявив під час обговорення у Spaces X, у якому також брали участь деякі американські політики, пише Bloomberg.

У розмові до Маска приєдналися конгресмени-республіканці Рон Джонсон з Вісконсина, Майк Лі з Юти, американський підприємець Вівек Рамасвамі — колишній кандидат у президенти від Республіканської партії тощо.

У розмові Маск погодився із заявою Джонсона про те, що “Путін не програє в Україні”. Джонсон сказав, що ті, хто очікує перемоги України, “живуть у фантастичному світі”.

Учасники розмови заявили, що потрібно “вбити цю штуку”, маючи на увазі законопроєкт про виділення 95 мільярдів доларів на фінансову допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та гуманітарну допомогу для Гази.

Маск додав, що сподівається, що американці зв’яжуться зі своїми обраними представниками щодо законопроєкту про Україну: “Ці витрати не допомагають Україні. Затягування війни Україні не на користь”.

Маск сказав, що він зацікавлений у тому, щоб зупинити загибель людей з обох сторін війни, додавши, що сумнівається в мудрості домагатися усунення Путіна.

“Ті, хто хоче зміни режиму в Росії, повинні подумати про те, хто може знищити Путіна, і чи може ця людина бути миролюбцем? Напевно, ні”, — сказав він.

Маск сказав, що така людина, швидше за все, буде “навіть більш жорстким, ніж Путін”.


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