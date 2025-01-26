Політика

Маск хоче  перейментувати Ла-Манш на канал Джорджа Вашингтона
26 Січня 2025 11:27
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Ілон Маск, мільярдер і близький соратник Дональда Трампа, запропонував змінити назву Ла-Маншу.

У своєму дописі в соцмережі Х Маск опублікував карту, на якій запропонував назвати протоку Ла-Манш “каналом Джорджа Вашингтона” за ім’ям першого президента США.

“Нова назва для вод, що розділяють Англію та Францію”, – написав Маск.

Нагадуємо, що після приходу Дональда Трампа до влади Міністерство внутрішніх справ США видало розпорядження про зміну кількох географічних найменувань, включаючи зміну Мексиканської затоки на Американську.


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