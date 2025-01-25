Трамп перейменував Мексиканську затоку та гору на Алясці

Згідно з розпорядженням президента США Дональда Трампа Мексиканську затоку офіційно перейменували в Американську, а найвища вершина Північної Америки на Алясці Деналі відтепер матиме назву гора Мак-Кінлі.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ США.

“Ці зміни підтверджують відданість нації збереженню надзвичайної спадщини Сполучених Штатів і гарантують, що майбутні покоління американців будуть вшановувати спадщину своїх героїв та історичні надбання”, – йдеться в релізі.

Рада США з географічних назв працює над оновленням офіційної федеральної номенклатури в Інформаційній системі географічних назв, щоб відобразити ці зміни, які негайно набудуть чинності для використання на федеральному рівні.