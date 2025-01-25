Суспільство

Трамп перейменував Мексиканську затоку та гору на Алясці
25 Січня 2025 12:37
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Американська затока / Фото: Техаський інститут геофізики
Американська затока / Фото: Техаський інститут геофізики

Згідно з розпорядженням президента США Дональда Трампа Мексиканську затоку офіційно перейменували в Американську, а найвища вершина Північної Америки на Алясці Деналі відтепер матиме назву гора Мак-Кінлі.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ США.

“Ці зміни підтверджують відданість нації збереженню надзвичайної спадщини Сполучених Штатів і гарантують, що майбутні покоління американців будуть вшановувати спадщину своїх героїв та історичні надбання”, – йдеться в релізі.

Рада США з географічних назв працює над оновленням офіційної федеральної номенклатури в Інформаційній системі географічних назв, щоб відобразити ці зміни, які негайно набудуть чинності для використання на федеральному рівні.

Гора Мак-Кінлі / Фото: Національний парк і заповідник Деналі

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