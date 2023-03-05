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Мар’їнки більше не існує: в ОП показали вщент зруйноване місто

5 Березня 2023 12:39
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донецька область

Глава Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив фото з Мар’їнки Донецької області, повністю зруйнованої від обстрілів росіян.

“Мар‘їнка. Її більше нема. Так виглядають наслідки діяльності терористичної Росії. “Русскій мір”. До нього Мар‘їнка жила та процвітала. Якою має бути розплата росіян за Мар‘їнку та інші українські міста? За злочини та вбивства? Трибунал. Санкційна удавка. Військове знищення на полі бою. Ізоляція. Справедливий перегляд російської історії, включно з часами Другої світової. Репарації. Демілітаризація. Крах режиму”, – написав Єрмак у Telegram.

Ще станом на кінець листопада у Мар’їнці не залишилося цивільного населення.


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