Політика

Марк Карні став новим прем’єр-міністром Канади
14 Березня 2025 19:47
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Члени уряду аплодують лідеру Ліберальної партії Канади Марку Карні / Фото: Reuters
Члени уряду аплодують лідеру Ліберальної партії Канади Марку Карні / Фото: Reuters

У п’ятницю, 14 березня, Марк Карні склав присягу й офіційно очолив уряд Канади.

Як повідомляє Reuters, церемонія відбулася в присутності генерал-губернатора Мері Саймон та особистого представника короля Чарльза.

Новий прем’єр оновив склад Кабміну та скоротив кілька міністерських посад. Міністром фінансів замість Домініка Леблана став Франсуа-Філіп Шампань, який раніше очолював міністерство інновацій. Леблан, своєю чергою, займатиметься міжнародною торгівлею. 

Глава МЗС Мелані Жолі зберегла свою посаду, а колишня міністерка фінансів Христя Фріланд тепер очолюватиме міністерство транспорту.

Нагадаємо, 6 січня 2025 року Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади прем’єр-міністра та лідера Ліберальної партії. За канадським законодавством, у таких випадках партія може призначити нового лідера без проведення загальних виборів, що й сталося у випадку Карні.


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