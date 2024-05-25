Спорт

“Манчестер Юнайтед” виграв Кубок Англії

25 Травня 2024 19:13
читать на русском →
футбол
Гравці "Манчестер Юнайтед" радіють першому голу Алехандро Гарнача / Фото Reuters

“Манчестер Юнайтед” виграв Кубок Англії, перемігши у фіналі на “Вемблі” суперників із “Манчестер Сіті” з рахунком 2:1.

Алехандро Гарначо вивів “червоних дияволів” уперед ударом із близької відстані на 30-й хвилині після того, як захисник “Сіті” Йошко Гвардіола зіткнувся з голкіпером Стефаном Ортегою.

Через дев’ять хвилин Коббі Мейну подвоїв перевагу “Юнайтед”, забивши гол.

Незадовго до цього було скасовано гол Маркуса Решфорда, через офсайд Гарначі.

Наприкінці другого тайму Джеремі Доку відквитав гол за “Сіті”, але “Юнайтед” вистояв і помстився за поразку у фіналі Кубка Англії минулого сезону.

Перемога означає, що команда, яка посіла в цьому сезоні восьме місце в Прем’єр-лізі і відстає від чемпіона “Сіті” на 31 очко, забезпечила собі місце в Лізі Європи.

Перемога у фіналі прийшла на тлі чуток про те, що головного тренера “Юнайтед” Еріка тен Хага буде звільнено після невдалої кампанії у чемпіонаті АПЛ.

Якби “Юнайтед” програли у фіналі, вони б узагалі не потрапили до Європи наступного сезону.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Травня 2024 20:06

Війська РФ знову вдарили по центру Харкова, щонайменше 12 поранених
25 Травня 2024 19:41

Ворога повністю зупинено на напрямку Стрілеча-Глибоке під Харковом
25 Травня 2024 19:24

Окупанти знову вдарили по центру Харкова
25 Травня 2024 18:49

Кількість постраждалих внаслідок атаки на “Епіцентр” зросла до 35
25 Травня 2024 18:34

На зв’язок не виходять 11 працівників “Епіцентру”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки