“Манчестер Юнайтед” виграв Кубок Англії, перемігши у фіналі на “Вемблі” суперників із “Манчестер Сіті” з рахунком 2:1.

Алехандро Гарначо вивів “червоних дияволів” уперед ударом із близької відстані на 30-й хвилині після того, як захисник “Сіті” Йошко Гвардіола зіткнувся з голкіпером Стефаном Ортегою.

Через дев’ять хвилин Коббі Мейну подвоїв перевагу “Юнайтед”, забивши гол.

Незадовго до цього було скасовано гол Маркуса Решфорда, через офсайд Гарначі.

Наприкінці другого тайму Джеремі Доку відквитав гол за “Сіті”, але “Юнайтед” вистояв і помстився за поразку у фіналі Кубка Англії минулого сезону.

Перемога означає, що команда, яка посіла в цьому сезоні восьме місце в Прем’єр-лізі і відстає від чемпіона “Сіті” на 31 очко, забезпечила собі місце в Лізі Європи.

Перемога у фіналі прийшла на тлі чуток про те, що головного тренера “Юнайтед” Еріка тен Хага буде звільнено після невдалої кампанії у чемпіонаті АПЛ.

Якби “Юнайтед” програли у фіналі, вони б узагалі не потрапили до Європи наступного сезону.