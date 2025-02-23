Малюк: СБУ впроваджує унікальні безпілотні технології

Служба безпеки України розробила й активно застосовує унікальні методики використання безпілотних технологій для знищення техніки та живої сили ворога як на фронті, так і в глибокому тилу Росії. Крім того, ці системи ефективно протидіють розвідувальним дронам противника.

Про це заявив Голова СБУ Василь Малюк під час виступу на форумі «Україна. Рік 2025».

«Ми працюємо на морі, на лінії фронту та далеко за нею. На виконання завдання Президента України було розроблено спеціальну методологію та тактику застосування безпілотних систем. Ми маємо фахових операторів і засоби для кожної відстані», — зазначив Малюк.

За його словами, дрони працюють на таких дистанціях: до 20 км, від 20 до 40 км, від 40 до 80 км, від 80 до 120 км. Для ураження цілей на відстані понад 120 км СБУ використовує далекобійні дрони.

Успіхи на ворожій території

За даними СБУ, на території Росії спільно з Силами оборони вже знищено 48 складів боєприпасів, арсеналів, аеродромів та інших військових об’єктів. Окремий напрям — атаки на об’єкти нафтопереробної галузі, що фінансує війну проти України.

«Це відрізняє наші удари по НПЗ, що працюють на російський ВПК, від ракетних обстрілів України, які є актами геноциду щодо цивільного населення», — підкреслив Малюк.

Він також повідомив, що російська нафтопереробна та видобувна галузь зазнала багатомільярдних збитків внаслідок ударів українських дронів.

Захист від російських безпілотників

СБУ знайшла ефективний спосіб протидії російським розвідувальним дронам, таким як Zala, Supercam, Orlan та Lancet.

«Ми знищуємо російські дрони вартістю по 100 тисяч доларів нашими FPV-дронами, що коштують лише 700 доларів. Були дні, коли на Курському напрямку ми знищували понад 20 ворожих безпілотників на добу», — розповів Малюк.

Домінування в Чорному морі

У 2024 році СБУ не дозволила Росії відновити домінування в Чорному морі. Українські морські дрони перетворили на багатоцільові платформи, здатні нести кулемети, FPV-дрони та здійснювати дистанційне мінування.

«Під час однієї з останніх місій ми вразили російську баржу з технікою в Керченській бухті. Наші дрони подолали 700 км, дві третини шляху — під постійним вогнем ворожої авіації, але завдяки нашим системам і штучному інтелекту місія була успішною», — зазначив Малюк.

Боротьба з внутрішнім ворогом

СБУ також активно протидіє російським агентам. За три роки викрито 102 агентурні мережі та відкрито понад 3 тисячі кримінальних проваджень за фактом державної зради.

«Оперативна ситуація контрольована, але все залежить від нашої єдності. Ми повинні акумулювати всі сили, витримати найближчі тижні та місяці й досягти результату», — підсумував Василь Малюк.