Маляр повідомила про загострення ситуації на Харківщині

За інформацією заступника міністра оборони Ганни Маляр, ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

“Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу”, – написала вона в Telegram.

Вона також додала, що на Бахмутському напрямку Сили оборони рухаються поступово вперед. “На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує”, – повідомила Маляр.

“В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог – нас”.

На Авдіївському та Мар’їнському – без зміни положень. Ворог продовжує наступальні дії, наші оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої.