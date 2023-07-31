Маляр підтвердила звільнення Старомайорського

Під щільним вогнем авіації та артилерії Сили оборони України звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Нагадаємо, про звільнення цього населеного пункта ще 27 липня повідомляв президент Володимир Зеленський.

За даними Маляр, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

“Протягом минулого тижня на цих напрямках між нашими та ворожими військами відбулось понад 170 боїв”, – написала вона у Telegram.