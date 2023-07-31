Маляр підтвердила звільнення Старомайорського

Під щільним вогнем авіації та артилерії Сили оборони України звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
Нагадаємо, про звільнення цього населеного пункта ще 27 липня повідомляв президент Володимир Зеленський.
За даними Маляр, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.
“Протягом минулого тижня на цих напрямках між нашими та ворожими військами відбулось понад 170 боїв”, – написала вона у Telegram.
На Куп’янському напрямку противник штурмував та здійснював пошук слабких місць в нашій обороні.
Активно намагався наступати в районах південніше Новоселівського з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл.
Але безуспішно. Наші сили оборони потужно стримують ворожі війська.
На Лиманському напрямку противник також намагався наступати вів дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу.
Всі дії ворога марні.
На Бахмутському напрямку ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наш наступ, але наші оборонці поступово просувались.
Звільнена площа на Бахмутському напрямку загалом складає 37 кв.км. За тиждень звільнено 2 кв.км.
На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка – успіху не мав.