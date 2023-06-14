Політика

Маляр: На зараз українські війська знаходяться і у наступі, і в обороні

14 Червня 2023 20:14
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маляр, контрнаступ

Російські війська щільно замінували території і збільшують кількість обстрілів на фронті, намагаючись зупинити український наступ, але ЗСУ впевнено просуваються.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Наприклад, на півдні наші війська зараз стикаються із суцільним мінуванням полів, тому дуже складно просуватися. Це, можливо, повільно, якщо дивитися цифри, але це просування впевнене. Ми стикаємося і з тим, що ворог активно застосовує ПТУРи і дрони-камікадзе, намагаючись теж зупинити наш наступ і завдати різних ушкоджень», – зазначила вона.

Маляр сказала, що на фронті станом на зараз українські війська знаходяться і у наступі, і в обороні на різних напрямках.

«Фактично ми маємо дуже жорсткий двобій, коли і ми використовуємо свої зусилля по можливості якомога більше, і ворог концентрує якомога більше своїх зусиль, щоб зупинити цей (український) наступ. Іде дуже серйозне протистояння. Ворог збільшує зараз кількість обстрілів – завдає більше артилерійських, мінометних, авіаударів і таким чином намагається зупиняти наш наступ», – заявила заступниця міністра.

Вона поінформувала, що за минулий тиждень і за два дні цього тижня просування РФ не зафіксовано.

«Тобто, там де ворог намагається наступати – скажімо, Бахмутський напрямок – там і ми намагаємося наступати. Ми просуваємося, вони – ні, бо наші війська не дають йому такої можливості», – сказала Маляр.


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