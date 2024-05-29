Політика

Макрон заявив, що Франція наразі не визнаватиме Палестинську державу

29 Травня 2024 09:48
макрон
Еммануель Макрон / Getty Images

Президент Франції заявив, що це має відбутися у “відповідний час”.

Про це Макрон сказав під час свого візиту до Німеччини, його цитує BMFTV.

Президент Франції заявив, що не хоче визнавати Палестинську державу “на емоціях”, і планує зробити це у “відповідний час”.

“Для Франції не існує жодних табу, я повністю готовий визнати Палестинську державу. Я вважаю, що це визнання має відбутися у відповідний час, коли воно буде частиною процесу, щодо якого держави регіону та Ізраїль взяли на себе зобов’язання і який, на основі реформи Палестинської адміністрації, може дати корисний результат. Я не збираюся робити емоційне визнання”, – зазначив Макрон.

Він також різко розкритикував ізраїльський удар по Рафаху, внаслідок якого загинули десятки палестинських біженців.

“Як і ви, я засмучений картинами, які ми бачимо в Рафаху, але відповідь має бути політичною”, – додав Макрон.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Травня 2024 09:01

У лікарні помер чоловік, поранений внаслідок удару по гіпермаркету в Харкові
29 Травня 2024 09:23

На Харківщині триває евакуація: вже вивезли 11,2 тисячі людей
29 Травня 2024 08:23

Повітряні сили знищили 13 з 14 “Шахедів” уночі
29 Травня 2024 07:08

Ворог має частковий успіх на Покровському напрямку – Генштаб
28 Травня 2024 21:24

Україні треба дозволити вражати цілі на території РФ, – Макрон 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки