Макрон закликав продовжувати допомагати Україні

Президент Франції закликає продовжувати допомагати Україні.
Про це пише Tagesschau.
Повідомляється, що таку заяву Макрон зробив після переговорів з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні.
Французький президент наголосив, що сьогодні стояти на боці миру означає надати Україні можливості для захисту своїх кордонів і свого суверенітету.
“Мир – це не капітуляція. Мир – це не відмова від принципів”, – зазначив Макрон.
На тому, що допомогу Україні не треба припиняти, наголосив і Штайнмаєр.