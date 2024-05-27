Політика

Макрон закликав продовжувати допомагати Україні

27 Травня 2024 10:31
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україна, макрон
Еммануель Макрон / Getty Images

Президент Франції закликає продовжувати допомагати Україні.

Про це пише Tagesschau.

Повідомляється, що таку заяву Макрон зробив після переговорів з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні.

Французький президент наголосив, що сьогодні стояти на боці миру означає надати Україні можливості для захисту своїх кордонів і свого суверенітету.

“Мир – це не капітуляція. Мир – це не відмова від принципів”, – зазначив Макрон.

На тому, що допомогу Україні не треба припиняти, наголосив і Штайнмаєр.


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