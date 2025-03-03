Політика

Макрон пояснив, у чому полягає франко-британський мирний план
3 Березня 2025 07:42
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Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: AP
Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: AP

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейський план припинення бойових дій передбачає місячне перемир’я “у повітрі, на морях та в енергетичній інфраструктурі”.

В інтерв’ю Le Figaro Макрон зазначив, що цей план розробляється спільно з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За його словами, забезпечити дотримання режиму тиші на всій лінії фронту буде складно, тому обмежене перемир’я стане першим етапом.

Наступним кроком, за словами президента Франції, має стати розгортання європейських та британських військ для гарантування миру. Водночас він наголосив, що “найближчими тижнями” європейських військових в Україні не буде.

Цей місяць, за словами Макрона, потрібен для підготовки до переговорів, які можуть тривати кілька тижнів.

Цими вихідними в Лондоні відбувся саміт європейських лідерів. Головною метою саміту, на якому в Лондоні зібралися європейські лідери, а також президент України Володимир Зеленський, було опрацювати план завершення війни.


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