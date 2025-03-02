Саміт у Лондоні з питань оборони та безпеки Європи завершився. Перші коментарі

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн однією з перших вийшла з дверей і першою з лідерів дала свою першу реакцію на саміт, пише The Guardian.

Вона сказала, що лідери мали «хорошу і відверту дискусію», обговорюючи, що потрібно для того, щоб поставити Україну в сильну позицію.

Вона сказала, що Україна потребує «всеосяжних гарантій безпеки», що підтримують її економічні та військові позиції.

Вона сказала, що «ми повинні терміново переозброїти Європу», і комісія запропонує план щодо цього на Європейській Раді 6 березня, оскільки, за її словами, «ми дійсно повинні зробити значний крок вперед».

«Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це для безпеки Європейського Союзу, і нам потрібно … в геостратегічному середовищі, в якому ми живемо, готуватися до найгіршого, а тому посилювати оборону», – сказала вона.

Відповідаючи на запитання про її послання до США, вона сказала: «Ми готові разом з вами захищати демократію і принцип верховенства права, що ви не можете вторгатися … і залякувати свого сусіда або не можете змінювати кордони за допомогою сили».

Використовуючи дещо незвичні образи, фон дер Ляєн заявила, що європейцям потрібно працювати над тим, щоб «по суті перетворити Україну на сталевого дикобраза, який стане неперетравлюваним для потенційних загарбників».

“Цікаво, що це слово в слово ті самі слова, які кілька днів тому використовував колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон”, – відмічає The Guardian.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що це була «дуже хороша зустріч», на якій європейські країни «активізувалися» як у плані власних витрат, так і в плані підтримки України.

За його словами, деякі країни вже зробили публічні заяви про збільшення своїх оборонних витрат, і «я маю всі підстави вважати, що буде більше оголошень».

«Сьогодні за столом переговорів я почув нові заяви, і я не буду вам їх оголошувати, тому що вони повинні зробити це [самі], але це була дуже хороша новина, що більше європейських країн збільшать витрати на оборону», – каже він.

Він зазначив, що мирної угоди ще немає, але «ми повинні підготуватися до цього моменту і переконатися, що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки».

Він сказав, що союзники хочуть «переконатися, що Путін ніколи, ніколи більше не спробує напасти на Україну», оскільки він визнає, що «це означає, що європейці будуть активні в Україні, щоб переконатися, що цей мир зберігається, що він стійкий, що він міцний, тривалий».

Журналісти запитали Рютте про коментарі Трампа в п’ятницю, в яких він сказав, що вірить у п’яту статтю, але країни Балтії знаходяться в «складному сусідстві».

Генсек НАТО відповів:

“Я багато разів розмовляв з президентом Трампом. Він мій добрий друг. Ми працюємо вже вісім років разом. Чотири роки, коли він був президентом вперше, і ми залишалися на зв’язку, коли він не був на посаді президента.

Звичайно, зараз ми знову дуже активно співпрацюємо, і він повністю відданий, як він неодноразово говорив, статті п’ятій для НАТО.

Тому, будь ласка, давайте припинимо пліткувати про те, що США можуть чи не можуть зробити; вони в НАТО, вони віддані НАТО, вони віддані П’ятій статті, це те, що вони постійно говорять”.

The Guardian також повідомляє, що президент України Зеленський після саміту вирушив на зустріч з британським монархом, королем Чарльзом, до Сандрінгема.