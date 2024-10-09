Макрон показав як тренується у Франції українська бригада “Анна Київська”

Президент Еммануель Макрон показав відео тренування української бригади “Анни Київської”, яка проходить навчання у Франції.

“Я взяв на себе це зобов’язання: зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовуватимуть під час місій”, – написав президент Франції у X.

Я взяв на себе це зобов’язання: зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовуватимуть під час місій.



Бригада Анни Київської буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції. pic.twitter.com/6ewiQgqBk2 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 9, 2024

7 червня французький президент Еммануель Макрон після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Франція навчить та оснастить цілу бригаду ЗСУ, еквівалентну 4 500 солдатам.