Макрон планує обговорити на саміті ЄС питання миротворчої місії в Україні — ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон має намір підняти питання розміщення миротворчої місії в Україні під час саміту лідерів Євросоюзу 18-19 грудня. Це стане актуальним у разі припинення вогню та досягнення мирних домовленостей між Україною та Росією.

Про це повідомляє кореспондентка “Радіо Свобода” у Брюсселі з посиланням на неназваного європейського дипломата.

За словами джерела в дипломатичних колах, така дискусія очікується через нещодавній візит Макрона до Польщі та обговорення миротворчої місії в медіа. Крім того, ініціатива пов’язана з підготовкою до переговорів із майбутнім президентом США Дональдом Трампом щодо врегулювання конфлікту в Україні.

Ще двоє дипломатів підтвердили, що питання миротворців обговорюється як частина підготовки до діалогу з Вашингтоном і забезпечення активної участі ЄС у майбутніх мирних переговорах. Водночас вони зазначили, що ця ідея перебуває на ранній стадії розробки.