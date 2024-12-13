Політика

Макрон планує обговорити на саміті ЄС питання миротворчої місії в Україні — ЗМІ
13 Грудня 2024 21:28
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єс, макрон
Еммануель Макрон / Фото з відкритих джерел

Президент Франції Емманюель Макрон має намір підняти питання розміщення миротворчої місії в Україні під час саміту лідерів Євросоюзу 18-19 грудня. Це стане актуальним у разі припинення вогню та досягнення мирних домовленостей між Україною та Росією.

Про це повідомляє кореспондентка “Радіо Свобода” у Брюсселі з посиланням на неназваного європейського дипломата.

За словами джерела в дипломатичних колах, така дискусія очікується через нещодавній візит Макрона до Польщі та обговорення миротворчої місії в медіа. Крім того, ініціатива пов’язана з підготовкою до переговорів із майбутнім президентом США Дональдом Трампом щодо врегулювання конфлікту в Україні.

Ще двоє дипломатів підтвердили, що питання миротворців обговорюється як частина підготовки до діалогу з Вашингтоном і забезпечення активної участі ЄС у майбутніх мирних переговорах. Водночас вони зазначили, що ця ідея перебуває на ранній стадії розробки.


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