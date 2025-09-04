Макрон анонсував посилення санкцій проти Росії у разі її відмови від мирних переговорів

Європа та США узгодили можливість запровадження нових санкцій проти Росії у разі, якщо Москва й надалі відмовлятиметься від мирних переговорів щодо завершення війни.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі “Коаліції рішучих”.

Реклама

Реклама

“Якщо Росія продовжить відмовлятися від конкретних мирних переговорів, а саме такий висновок можна зробити з огляду на її повторювані дії від березня минулого року, тоді ми запровадимо додаткові санкції спільно зі Сполученими Штатами Америки та дамо чітку відповідь на це небажання рухатися вперед”, — сказав Макрон.

За словами Макрона, мета Європи — відновлення України у своїх правах і щоб порушення міжнародного права не було закріплене в жодній формі.

Президент Франції розповів, що Дональд Трамп стурбований через Угорщину й Словаччину, які продовжують купувати у РФ нафту.

“Іноді ці країни виправдовувалися близькістю нової американської адміністрації. Отже, узгодженість дій США та Європи зробить припинення цієї практики набагато ефективнішим”, — заявив Макрон.

На зустрічі “Коаліції рішучих” обговорювали первинні санкції проти російської економіки та вторинні санкції проти країн, які допомагають Росії обходити обмеження.