        Політика

        Макрон анонсував посилення санкцій проти Росії у разі її відмови від мирних переговорів

        Галина Шподарева
        4 Вересня 2025 18:56
        читать на русском →
        Володимир Зеленський та Еммануель Макрон / Фото: Офіс Президента
        Володимир Зеленський та Еммануель Макрон / Фото: Офіс Президента

        Європа та США узгодили можливість запровадження нових санкцій проти Росії у разі, якщо Москва й надалі відмовлятиметься від мирних переговорів щодо завершення війни.

        Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі “Коаліції рішучих”.

        Реклама
        Реклама

        “Якщо Росія продовжить відмовлятися від конкретних мирних переговорів, а саме такий висновок можна зробити з огляду на її повторювані дії від березня минулого року, тоді ми запровадимо додаткові санкції спільно зі Сполученими Штатами Америки та дамо чітку відповідь на це небажання рухатися вперед”, — сказав Макрон.

        За словами Макрона, мета Європи — відновлення України у своїх правах і щоб порушення міжнародного права не було закріплене в жодній формі.

        Президент Франції розповів, що Дональд Трамп стурбований через Угорщину й Словаччину, які продовжують купувати у РФ нафту.

        “Іноді ці країни виправдовувалися близькістю нової американської адміністрації. Отже, узгодженість дій США та Європи зробить припинення цієї практики набагато ефективнішим”, — заявив Макрон.

        На зустрічі “Коаліції рішучих” обговорювали первинні санкції проти російської економіки та вторинні санкції проти країн, які допомагають Росії обходити обмеження.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини