Майже півмільйона доларів США додатково вилучили у справі Голови ВС

НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже півмільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою Голови Верховного Суду Князєва. Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів.

Як повідомили в НАБУ, обшук було проведено 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 млн дол. США неправомірної вигоди Головою ВС і адвокатом.

“Гроші передавали Голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів”, – йдеться у повідомленні.