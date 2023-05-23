Кримінал

Майже півмільйона доларів США додатково вилучили у справі Голови ВС

23 Травня 2023 09:45
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НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже півмільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою Голови Верховного Суду Князєва. Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів.

Як повідомили в НАБУ, обшук було проведено 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 млн дол. США неправомірної вигоди Головою ВС і адвокатом.

“Гроші передавали Голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів”, – йдеться у повідомленні.


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