Майже 20 чоловіків намагалися перебігти кордон у відкритому полі та потрапити до Словаччини (відео)

Поблизу села Палло Ужгородського району 19 українців намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Правопорушники не відреагували на вимогу прикордонного наряду зупинитися, тож військовослужбовцям довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору. Чоловіків затримали поряд з кордоном. Спершу – 18 осіб з різних регіонів України. У ході подальших пошукових заходів прикордонники виявили ще одного правопорушника”, – йдеться у повідомленні.

Затриманих доправили до прикордонного підрозділу, після чого їм повідомлять про підозру за статтею 204-1 Кримінального кодексу України — “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону”.