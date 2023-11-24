Майно Облводоканалу арештували через борги: Запорізька область може лишитись без водопостачання

КП “Облводоканал” Запорізької обласної ради опинився у кризовій ситуації. ТОВ “Запоріжжяелектропостачання” протягом 2022 та 2023 років намагається стягнути з КП “Облводоканал” ЗОР кошти за нібито спожиту підприємством електроенергію на окупованих територіях.

Про це повідомляє Асоціація водоканалів України “Укрводоканалекологія”.

“З березня 2022 року 6 із 8 структурних підрозділів КП “Облводоканал” перебувають під окупацією. Працівники підприємства евакуювались, і всі вони перебувають на підконтрольних територіях. Але постачальник продовжив виставляти рахунки за електроенергію, яку фактично споживають окупанти, аж до червня 2023 року”, – йдеться у повідомленні Асоціації.

ТОВ “Запоріжжяелектропостачання” звернулося до суду з позовом про стягнення коштів за спожиту Облводоканалом електричну енергію на окупованих територіях. Суд ухвалив рішення на користь позивача.

Виконавча служба одразу почала застосовувати такі заходи: з жовтня 2023 року усе рухоме та нерухоме майно КП “Облводоканал” ЗОР перебуває під арештом в межах суми, що перевищує 14 мільйонів гривень, пише Асоціація.

Там уточнили, що 23 листопада працівники поліції разом з представниками виконавчої служби прибули до структурного підрозділу підприємства у місті Вільнянськ, де арештували рухоме майно, серед якого автоцистерни для підвозу води, автомобілі для ліквідації аварій.

“А в селищі Малокатеринівка під час усунення працівниками підприємства аварійної ситуації на водоводі, спецавтівку разом з усім обладнанням, а також екскаватор, було конфісковано без можливості завершити ремонтні роботи, що призвело до повного припинення водопостачання у двох населених пунктах”, – наголосили в Асоціація водоканалів України.

Підприємство залишилось без спецтехніки та обладнання для здійснення аварійних робіт. Тож “у разі виникнення інших аварійних ситуацій Облводоканалу залишиться лише відключити водопостачання”. Це може призвести до гуманітарної та екологічної катастрофи у Запорізькій області, вважають в Асоціації.