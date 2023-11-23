Кримінал

Майно Дубінського арештували

23 Листопада 2023 15:00
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Дубінський

Суд арештував майно народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у держзраді, а також його матері та ексдружини. Загальна сума житла, машин і землі у власності родини — 2,5 мільйона доларів.

Про це сказано в ухвалі з в Єдиного реєстру судових рішень, яку оприлюднили 22 листопада.

Там ідеться, що рішення про арешт майна ухвалили ще 10 листопада. У реєстрі з причин безпеки не вказується прямо імен фігурантів. Те, що йдеться про Олександра Дубінського, випливає з того, що в рішенні суду написано: він є засновником ГО “Ліга фінансового розвитку”. Згідно з даними “Опендатабот”, серед співзасновників цієї громадської організації — Дубінський. І лише він серед 5 власників є народним депутатом України.

Кримінальне провадження про арешт майна почали після заяви від Центру протидії корупції. ЦПК зазначав, що Дубінський та його близькі родичі — мати і дружина — протягом кількох останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, 2 будинків і 70 соток землі на загальну суму близько $2,5 млн. Водночас офіційні доходи нардепа та його родини не могли б дозволити їм придбати все це.

У заяві ЦПК ідеться, що народний депутат України має:

  • 2 квартири вартістю $100 тисяч у пентхаусі 5-зіркового Fairmont Grand Hotel на Подолі в Києві,
  • 6 земельних ділянок у с. Хотів на Київщині, на двох із яких зведено маєток,
  • земельну ділянку з будинком у Солом`янському районі Києва,
  • квартиру в елітному житловому комплексі “Французький квартал” у Печерському районі Києва,
  • квартиру на масиві Теремки міста Києва,
  • станом на листопад 2019 року йому належало 7 автомобілів, серед яких Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda та Subaru.

Його мати-пенсіонерка має у власності:

  • 19 об`єктів нерухомості загальною вартістю близько 1 млн доларів,
  • 2 автомобілі Mercedes-Benz,
  • 2 автомобілі BMW,
  • автомобілі Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa та ЗАЗ Vida.

Колишня дружина народного депутата — директорка з маркетингу — має:

  • 7 квартир у Києві, більшість з яких поруч з квартирами нардепа,
  • за декілька останніх років вона стала власником нерухомості на суму понад $300 тисяч.

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Майно Дубінського арештували
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