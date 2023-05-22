МАГАТЕ заявляє про “вкрай нестійку” ситуацію на ЗАЕС

Окупована російськими військовими Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання, йдеться у телеграм-каналі “Росатому”, який здійснює управління станцією.

Згідно із заявою, це сталося через відключення високовольтної лінії електропередачі Дніпровська, яка перебуває під контролем України.

“Живлення власних потреб здійснюється від дизель-генераторів. Причини відключення лінії з’ясовуються. Радіаційний фон на майданчику АЕС, у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження в нормі”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Енергоатом, внаслідок обстрілу з боку рашистів 22 травня вранці, о 5:26, відключилась остання високовольтна лінія електропередачі Дніпровська 750кВ, від якої живила власні потреби тимчасово окупована Запорізька АЕС. .

Найближчі 10 діб станція працюватиме від аварійних дизель-генераторів, які живлять насоси для життєзабезпечення реакторів, йдеться у повідомленні.

Енергоатом закликає РФ залишити станцію та місто.

Раніше ЗМІ повідомляли про вибухи у Запоріжжі під час нічного ракетного обстрілу.

Тим часом глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі розробляє проект угоди щодо Запорізької АЕС, щоб забезпечити безпеку електростанції напередодні українського контрнаступу.

Про це пише Washington Post із посиланням на американських та європейських дипломатів.

За даними газети, план Гроссі включає п’ять принципів:

Заборона на розміщення на станції важкої військової техніки та військовослужбовців; Заборона на ведення вогню з території та у бік станції, у тому числі заборона на напад на персонал на майданчику; Захист усіх систем охорони та безпеки на АЕС; Захист усіх зовнішніх ліній електропередач; Контроль за дотриманням вищезазначених принципів.

“Цей план менш амбітний, ніж початкова спроба Гроссі створити повноцінну захисну зону навколо станції, але експерти-ядерники кажуть, що він все ж таки може покращити небезпечну ситуацію”, – пише видання.

Представник МАГАТЕ заявив Washington Post, що Гроссі “продовжує вести інтенсивні переговори з усіма зацікавленими сторонами, щоб забезпечити захист Запорізької АЕС. У цьому контексті Генеральний директор також у тісному контакті з членами Ради Безпеки ООН”.

Але на Заході поки що не дуже вірять у новий план. “Ще у 2022 році було ясно, що Росія та Україна нізащо не підпишуться письмово”, – сказав високопоставлений західний дипломат.

ЗАЕС, найбільша атомна електростанція у Європі, перебуває під російською окупацією з березня минулого року. Протягом цього часу безпека на об’єкті викликала занепокоєння міжнародною спільнотою, а тепер, на тлі повідомлень про контрнаступ України в цьому регіоні, з’явилися побоювання, що станція може опинитися безпосередньо в зоні бойових дій.

За даними агентства Reuters, до сьогодні резервні генератори для охолодження реакторів ЗАЕС запускалися шість разів. Це відбувалося через обстріли, в яких Росія та Україна звинувачували один одного.