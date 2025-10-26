Мадяр підтвердив ураження дамби Бєлгородського водосховища — під загрозою позиції російських військ

Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді («Мадяр») підтвердив ураження дамби Бєлгородського водосховища, яке, за попередніми даними, може призвести до затоплення позицій російських військ. Про це він повідомив у своєму Facebook.

За словами Мадяра, після удару рівень води у водосховищі впав приблизно на один метр. Російська влада вже визнає пошкодження споруди — губернатор Бєлгородської області звинуватив у цьому українські сили.

Бровді зазначив, що операцію виконали дрони 1-го окремого центру Сил безпілотних систем (трансформований 14-й полк СБС). Вона отримала назву «Дамба, ну ти тримайся, якщо що!».

Місцеві жителі, за його словами, іронізують над подією: «Тепер у нас не окопи, а канали». У районі села Графівка, де розташовані бліндажі російських військ, ситуація стає дедалі складнішою через підняття рівня води.

Раніше у соцмережах повідомлялося, що прорив дамби Бєлгородського водосховища може затопити позиції кількох російських бригад і корпусів, розташованих нижче за течією річки Сіверський Донець.