        Суспільство

        Мадяр підтвердив ураження дамби Бєлгородського водосховища — під загрозою позиції російських військ

        Сергій Бордовський
        26 Жовтня 2025 19:34
        читать на русском →

        Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді («Мадяр») підтвердив ураження дамби Бєлгородського водосховища, яке, за попередніми даними, може призвести до затоплення позицій російських військ. Про це він повідомив у своєму Facebook.

        За словами Мадяра, після удару рівень води у водосховищі впав приблизно на один метр. Російська влада вже визнає пошкодження споруди — губернатор Бєлгородської області звинуватив у цьому українські сили.

        Бровді зазначив, що операцію виконали дрони 1-го окремого центру Сил безпілотних систем (трансформований 14-й полк СБС). Вона отримала назву «Дамба, ну ти тримайся, якщо що!».

        Місцеві жителі, за його словами, іронізують над подією: «Тепер у нас не окопи, а канали». У районі села Графівка, де розташовані бліндажі російських військ, ситуація стає дедалі складнішою через підняття рівня води.

        Раніше у соцмережах повідомлялося, що прорив дамби Бєлгородського водосховища може затопити позиції кількох російських бригад і корпусів, розташованих нижче за течією річки Сіверський Донець.


