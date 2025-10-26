Прорив дамби в Бєлгороді може затопити позиції російських військ — соцмережі

Російські телеграм-канали повідомляють про пошкодження дамби Бєлгородського водосховища внаслідок нічного обстрілу. За їхніми даними, споруда зазнала значних руйнувань і почала інтенсивно пропускати воду.

За інформацією джерел, рівень води у водосховищі впав більш ніж на метр, а з прилеглих районів оголошено евакуацію через загрозу затоплення. Під загрозою опинилися позиції російських підрозділів 6-ї армії, зокрема 68-ї та 69-ї дивізій, а також 44-го армійського корпусу.

Бєлгородське водосховище розташоване на річці Сіверський Донець. Його пошкодження може змінити рівень води в річці та ускладнити дії російських військ у цьому районі, де, за повідомленнями, перебувають підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад РФ.

Офіційного підтвердження або коментарів з боку російської влади наразі немає.