Суспільство

Мадонну виписали з лікарні, але вона залишається під наглядом

29 Червня 2023 21:35
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музика

Мадонну виписали з лікарні у Нью-Йорку. Наразі вона вдома під наглядом лікарів, пише TMZ.

Нагадаємо, у суботу 64-річну співачку знайшли непритомною під час підготовки до світового туру Celebration. Її госпіталізували до реанімації з діагнозом бактеріальна інфекція. Лікарі підозрювали сепсис після багатьох пластичних операцій, а родичі готувалися до гіршого, тож спочатку тримали все у таємниці.

Перед випискою співачку перевели з відділення інтенсивної терапії до звичайної палати. Фанати останнім часом часто відзначали, що артистка виглядає виснаженою та втомленою.


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