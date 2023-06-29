Мадонну виписали з лікарні, але вона залишається під наглядом

Мадонну виписали з лікарні у Нью-Йорку. Наразі вона вдома під наглядом лікарів, пише TMZ.

Нагадаємо, у суботу 64-річну співачку знайшли непритомною під час підготовки до світового туру Celebration. Її госпіталізували до реанімації з діагнозом бактеріальна інфекція. Лікарі підозрювали сепсис після багатьох пластичних операцій, а родичі готувалися до гіршого, тож спочатку тримали все у таємниці.

Перед випискою співачку перевели з відділення інтенсивної терапії до звичайної палати. Фанати останнім часом часто відзначали, що артистка виглядає виснаженою та втомленою.