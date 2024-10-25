Суспільство

Литва відключає лінії електропередачі в сторону РФ та Білорусі
25 Жовтня 2024 14:08
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білорусь, енергетика, Литва, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Литва відключить лінії електропередачі у напрямку Росії та Білорусі в лютому, а потім їх демонтує в рамках синхронізації балтійських енергосистем із Західною Європою.

Про це пише LRT, посилаючись на слова литовського оператора системи передачі електроенергії Litgrid.

Всі лінії будуть відключені 8 лютого 2025 року, коли закінчиться термін дії угоди про спільну електроенергетичну систему між Росією, Білоруссю та країнами Балтії.

“Відразу після цього розпочнуться демонтажні роботи”, – повідомили в Litgrid в коментарі BNS.

Балтійські мережі будуть синхронізовані з мережами континентальної Європи 9 лютого.


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