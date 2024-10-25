Литва відключає лінії електропередачі в сторону РФ та Білорусі

Литва відключить лінії електропередачі у напрямку Росії та Білорусі в лютому, а потім їх демонтує в рамках синхронізації балтійських енергосистем із Західною Європою.

Про це пише LRT, посилаючись на слова литовського оператора системи передачі електроенергії Litgrid.

Всі лінії будуть відключені 8 лютого 2025 року, коли закінчиться термін дії угоди про спільну електроенергетичну систему між Росією, Білоруссю та країнами Балтії.

“Відразу після цього розпочнуться демонтажні роботи”, – повідомили в Litgrid в коментарі BNS.

Балтійські мережі будуть синхронізовані з мережами континентальної Європи 9 лютого.