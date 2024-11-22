Політика

Литва планує виконати ордер МКС на арешт Нетаньягу
22 Листопада 2024 12:31
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Литва, суд
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Литви заявило про необхідність виконання ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта, виданих Міжнародним кримінальним судом (МКС). 

Про це повідомляє LRT.

«Рішення суду є обов’язковими для країн-учасниць. Після видачі ордера на арешт його виконання стає обов’язковим для всіх держав, які підписали Римський статут МКС або визнають юрисдикцію суду», – зазначили в литовському МЗС.

У заяві МЗС підкреслили, що Литва послідовно підтримує діяльність МКС, шанує його незалежність і неупередженість.

Водночас литовське МЗС звернуло увагу на те, що не всі причетні до терористичної атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року були покарані. Крім того, близько 100 ізраїльських та інших громадян досі перебувають у заручниках.


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