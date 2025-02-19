Техно

Литва оголосила про передачу Україні військової допомоги на 80 млн євро: що увійшло в пакет
19 Лютого 2025 15:52
читать на русском →
Вантажівка Renault для українських військових / Фото: kam.lt
Вантажівка Renault для українських військових / Фото: kam.lt

Литва передала Україні нову партію військової допомоги на суму 80 млн євро. У пакет увійшли, зокрема, вантажівки та тепловізійні приціли.

Про це повідомляється на сайті Міністерства національної оборони Литви.

Пакет допомоги на суму 80 мільйонів євро, представлений Литвою на зустрічі в Рамштайні минулого тижня, відповідає найнагальнішим потребам України і становить майже половину річних зобов’язань Литви перед Україною. З урахуванням цьогорічної підтримки України, військова допомога Литви, за оцінками, сягне позначки в 1 мільярд євро.

Основними напрямками підтримки України цього року планується зробити: нагальні потреби (протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, антибезпілотники) з одночасним розвитком оборонної промисловості Литви, а також підтримка оборонної промисловості України шляхом фінансування озброєнь, вироблених в Україні.

“Литва робить внесок у Коаліцію з протимінної діяльності, яку вона очолює разом з Ісландією, а також в інші коаліції збройних сил, членом яких вона є. Військова допомога також надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, триватиме підготовка українських військ та реабілітація поранених солдатів”, – йдеться в повідомленні.

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 769 мільйонів євро. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищує 1,5 мільярда євро.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Лютого 2025 17:29

На Одещині затримали голову суду, який разом зі спільниками заробляв на ухилянтах
19 Лютого 2025 16:59

Путін зробив гучну заяву про прорив українського кордону на Курщині: що сталося насправді
19 Лютого 2025 16:06

Росіяни дронами атакували волонтерів та гуманітарний центр на Харківщині
19 Лютого 2025 15:52

Литва оголосила про передачу Україні військової допомоги на 80 млн євро: що увійшло в пакет
19 Лютого 2025 13:19

Зеленський дав пресконференцію та відповів на заяву Трампа про 4% довіри
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
усі думки