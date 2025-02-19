Литва оголосила про передачу Україні військової допомоги на 80 млн євро: що увійшло в пакет

Литва передала Україні нову партію військової допомоги на суму 80 млн євро. У пакет увійшли, зокрема, вантажівки та тепловізійні приціли.

Про це повідомляється на сайті Міністерства національної оборони Литви.

Пакет допомоги на суму 80 мільйонів євро, представлений Литвою на зустрічі в Рамштайні минулого тижня, відповідає найнагальнішим потребам України і становить майже половину річних зобов’язань Литви перед Україною. З урахуванням цьогорічної підтримки України, військова допомога Литви, за оцінками, сягне позначки в 1 мільярд євро.

Основними напрямками підтримки України цього року планується зробити: нагальні потреби (протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, антибезпілотники) з одночасним розвитком оборонної промисловості Литви, а також підтримка оборонної промисловості України шляхом фінансування озброєнь, вироблених в Україні.

“Литва робить внесок у Коаліцію з протимінної діяльності, яку вона очолює разом з Ісландією, а також в інші коаліції збройних сил, членом яких вона є. Військова допомога також надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, триватиме підготовка українських військ та реабілітація поранених солдатів”, – йдеться в повідомленні.

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 769 мільйонів євро. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищує 1,5 мільярда євро.