Суспільство

Ляшко заявив, що в Україні циркулює 17 штамів коронавірусу 

26 Січня 2024 20:24
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коронавірус

В Україні наразі циркулює 17 штамів коронавірусу, в тому числі і новий штам – “Дженні”.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

“В Україні, за даними нашого епіднагляду, циркулює 17 штамів Covid-19, в тому числі і новий штам, який був виявлений нещодавно – “Дженні”. Якщо ми подивимось, що у нас по захворюваності, то бачимо зростання до кінця січня кількості випадків захворювання на коронавірус, але ми бачимо і зростання кількості випадків захворювань на грип, що не характерно для попередніх епідсезонів”, – сказав Ляшко.

Він зазначив, що з середини жовтня на грип та грипоподібні захворювання перехворіло вже майже 2,5 млн людей, і, на жаль, є летальні випадки.

За його словами, кількість госпіталізацій зовсім не така, як була в 2020-2022 роках, інфекційні стаціонари спокійно справляються з тією кількістю пацієнтів, які потрапляють до лікарень.

Ляшко зауважив, що другий пік захворюваності на грип та ГРВІ прогнозується на лютий.

Міністр додав, що вакцина проти коронавірусу є в наявності 


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