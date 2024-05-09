Львівські нейрохірурги видалили уламок міни з головного мозку 9-річного хлопчика з Херсона

З головного мозку 9-річного Михайлика видалили уламок міни завдовжки 8 мм, який отримав поранення під час мінометного обстрілу Херсона

Про це повідомили у дитячій лікарні святого Миколая.

Михайлик Воловиков отримав надважке поранення голови напередодні Нового року, 31 грудня, під час чергового мінометного обстрілу Херсона. Перед атакою хлопчик був у кафе разом з другом. Після початку обстрілу діти забігли до службового приміщення, проте уламки мін прошили стіни. 11-річний друг Михайлика загинув на місці, а самому хлопчику осколки потрапили прямо в голову.

“Першу хірургічну допомогу Михайликові надавали херсонські лікарі, а вже миколаївські виконали операцію з видалення уламків роздробленого черепа. Однак осколок міни в головному мозку дитини лікарі залишили на місці – надто глибоко він заліг. Коли Михайлик опритомнів, виявилось, що ліва частина його тіла повністю паралізована – знерухомлені рука, нога і пів обличчя. Перші кроки хлопчик зможе зробити лише за місяць після поранення. І вони дадуться йому дуже важко. Ще за кілька місяців щоденної реабілітації дитина почне піднімати ліву руку та більше впевнено пересуватися”, – йдеться у повідомленні.Уламок застряг на глибині 5 см в мозку

Однак згодом у хлопчика почалися судомні напади. Однією з ймовірних причин цього могло бути те, що у дитини той самий уламок у мозку. Тож батьки звернулися до львівських спеціалістів Центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії Дитячої Лікарні Святого Миколая для проведення операції.

“Завдання надважке – дрібненький уламок зупинився недалеко від ділянки, яка контролює рухи всієї лівої частини тіла. Ми з командою ухвалили складне рішення. Нам потрібно було знайти та видалити маленький шматочок металу на глибині 5 см в мозку та ще й в дуже вузькій зоні. Це приблизно як шукати голку у копиці сіна. А через небезпечну ділянку, в якій зупинився уламок, ми могли ще й зачепити важливі функціональні зони. Хлопчика могло повністю паралізувати”, – розповів дитячий нейрохірург Михайло Ловга.

Операцію провели під контролем мікроскопа та системи нейромоніторингу. Нейрохірургам вдалося дістати металевий уламок, завдовжки 8 мм, який застряг у мозку хлопчика. Також під час операції лікарі закрили відсутню частину черепа Михайла титановою пластиною. Оперативне втручання пройшло успішно – рухову функції дитини не погіршилися. Попереду у хлопчика тривала фізична та психологічна реабілітації.