Лукашенко заявив, що він із Путіним може розробити план нападу на Польщу та Литву

Білорусь створила надійну оборонну лінію, яка дасть змогу зупинити просування противника, якщо на Білорусь буде здійснено напад із західного напрямку. Про це білоруський диктатор Олександр Лукашенко розповів в інтерв’ю російським пропагандистам.

«Ми їх чекаємо. Там нам буде простіше. Там збудовані оборонні рубежі від Бреста до Гродно і вище туди. Практично литовський і польський кордони перекриті на вигідних для нас умовах», – сказав Лукашенко.

Він також заявив, що разом із Путіним вони вже не перший рік планують захист західного напрямку.

«У нас оборонні плани існують, а якщо треба, ми їх переведемо і в наступальні. Тому вони нехай там не бісяться і не радіють… Армію свою (ми) посилили серйозною зброєю. Ви знаєте її – російську. І звичайною, і тактичною ядерною зброєю».