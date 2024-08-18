Політика

Лукашенко заявив, що він із Путіним може розробити план нападу на Польщу та Литву
18 Серпня 2024 12:49
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Олександр Лукашенко дає інтерв'ю на телеканалі «Россия» / Фото БелТА

Білорусь створила надійну оборонну лінію, яка дасть змогу зупинити просування противника, якщо на Білорусь буде здійснено напад із західного напрямку. Про це білоруський диктатор Олександр Лукашенко розповів в інтерв’ю російським пропагандистам.

«Ми їх чекаємо. Там нам буде простіше. Там збудовані оборонні рубежі від Бреста до Гродно і вище туди. Практично литовський і польський кордони перекриті на вигідних для нас умовах», – сказав Лукашенко.

Він також заявив, що разом із Путіним вони вже не перший рік планують захист західного напрямку.

«У нас оборонні плани існують, а якщо треба, ми їх переведемо і в наступальні. Тому вони нехай там не бісяться і не радіють… Армію свою (ми) посилили серйозною зброєю. Ви знаєте її – російську. І звичайною, і тактичною ядерною зброєю».


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