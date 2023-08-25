Лукашенко заявив, що не гарантував безпеку для Пригожина

Олександр Лукашенко заявив, що не давав ніяких гарантій безпеки для керівника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина.

Про це повідомляє агентство “Белта”.

За його словами, Пригожин ніколи не просив у нього гарантій безпеки для себе. Він також заявляє, що російський диктатор Володимир Путін непричетний до катастрофи літака Пригожина

“Якщо прямо відповідати на це запитання: я і не повинен забезпечувати безпеку Пригожина. Це по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова і не йшла”, – сказав він.

Однак він розповів, що двічі обговорював із Пригожиним питання його безпеки: під час заколоту ПВК “Вагнера” і коли той приїжджав до Білорусі разом із Дмитром Уткіним.

Тоді він нібито попередив Пригожина, що той “погубить людей і сам загине”, а в другому “категорично їх обох попередив: “Хлопці, дивіться” (на цьому цитата закінчується).

Лукашенко зауважив, що Рутін навряд чи причетний до катастрофи бізнес-джета Пригожина. Він сказав, що “не може уявити, що це зробив Путін, що винен Путін. Занадто груба, непрофесійна робота, якщо вже на те пішло”.