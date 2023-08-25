Політика

Лукашенко заявив, що не гарантував безпеку для Пригожина

25 Серпня 2023 16:40
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лукашенко, пригожин

Олександр Лукашенко заявив, що не давав ніяких гарантій безпеки для керівника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина.

Про це повідомляє агентство “Белта”.

За його словами, Пригожин ніколи не просив у нього гарантій безпеки для себе. Він також заявляє, що російський диктатор Володимир Путін непричетний до катастрофи літака Пригожина

“Якщо прямо відповідати на це запитання: я і не повинен забезпечувати безпеку Пригожина. Це по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова і не йшла”, – сказав він.

Однак він розповів, що двічі обговорював із Пригожиним питання його безпеки: під час заколоту ПВК “Вагнера” і коли той приїжджав до Білорусі разом із Дмитром Уткіним.

Тоді він нібито попередив Пригожина, що той “погубить людей і сам загине”, а в другому “категорично їх обох попередив: “Хлопці, дивіться” (на цьому цитата закінчується).

Лукашенко зауважив, що Рутін навряд чи причетний до катастрофи бізнес-джета Пригожина. Він сказав, що “не може уявити, що це зробив Путін, що винен Путін. Занадто груба, непрофесійна робота, якщо вже на те пішло”.


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