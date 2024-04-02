Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни

Лукашенко заявив, що Білорусь, хоч і не прагне війни, все ж до неї готується.

Про це повідомляє сайт Лукашенка.

“Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. “Хочеш миру − готуйся до війни” − не я це придумав. Це дуже правильно сказано”.

Водночас він наголосив, що Білорусь веде необхідні приготування до можливого конфлікту: готує відповідні підрозділи, постачає до військ різні види озброєнь і техніки.

“Якщо звідти (з недружніх країн, − примітка сайту Лукашенка) хтось підвиває і нас критикує, знайте: ми робимо правильно. Якщо там нас почнуть хвалити, біда”, − заявив самопроголошений президент РБ.

Лукашенко також додав, що Білорусь нібито нікому нічим не погрожує: “Нам не треба комусь погрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам цю, дай бог, обробити”.

Повідомляють, що Лукашенко взяв участь у церемонії закладення капсули на місці будівництва нової міської лікарні в прикордонному Гродно і в такий спосіб нібито дав “послання сусіднім із Білоруссю країнам”.

Мовляв, Білорусь теж риє землю поруч із кордоном, але не під окопи, а для будівництва медустанови.

“Адже ми зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас абсолютно різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та іншого, збільшують витрати на ударні озброєння. А ми тут дві третини бюджету регіону спрямовуємо на соціальну сферу. Ми хочемо побудувати своє мирне майбутнє. Ми налаштовані тільки на творення”.