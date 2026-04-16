Для удару по Україні війська РФ застосували 44 ракети та сотні БпЛА: знешкоджено 31 ракету й 636 дронів

За добу, з 15 по 16 квітня, російські військові здійснив дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 667 повітряних цілей, зокрема 31 ракету та 636 безпілотників.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 703 повітряних цілей:

19 балістичних ракет “Іскандер-М”/С-400;

20 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет “Іскандер-К”;

659 БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотників інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 7:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 667 цілей:

19 крилатих ракет Х-101;

8 балістичних ракет “Іскандер-М”/С-400;

4 крилаті ракети “Іскандер-К”;

636 БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння уламків на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.