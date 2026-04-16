        У Дніпрі внаслідок атаки РФ загинули двоє людей, 27 зазнали поранень

        Галина Шподарева
        16 Квітня 2026 07:23
        Пожежа у Дніпрі на місці російського удару / Фото: Дніпропетровська ОВА
        У ніч з 15 на 16 квітня у Дніпрі внаслідок атаки російських військ загинули двоє людей, ще 27 дістали поранення. П’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Росіяни били по житлових кварталах Дніпра. Виникли пожежі на кількох локаціях, горіли житлові будинки, гаражі та автомобілі. Пошкоджені багатоповерхівки, зокрема 5- та 8-поверхові будівлі, частково зруйновано приватний будинок, також зазнав пошкоджень навчальний заклад і пансіонат для людей старшого віку.

        Серед постраждалих — діти, їм надали медичну допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно.

        У людей зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми.

        Пожежі на місцях ударів по Дніпру 16 квітня / Фото: Дніпропетровська ОВА

