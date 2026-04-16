У Дніпрі внаслідок атаки РФ загинули двоє людей, 27 зазнали поранень

У ніч з 15 на 16 квітня у Дніпрі внаслідок атаки російських військ загинули двоє людей, ще 27 дістали поранення. П’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни били по житлових кварталах Дніпра. Виникли пожежі на кількох локаціях, горіли житлові будинки, гаражі та автомобілі. Пошкоджені багатоповерхівки, зокрема 5- та 8-поверхові будівлі, частково зруйновано приватний будинок, також зазнав пошкоджень навчальний заклад і пансіонат для людей старшого віку.

Серед постраждалих — діти, їм надали медичну допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно.

У людей зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми.