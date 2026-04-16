Нічна атака на Київ: серед п’яти загиблих — дитина, 21 людина постраждала

У ніч з 15 на 16 квітня російські військові завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки п’ятеро людей загинули, зокрема дитини. 21 людина постраждала. Серед травмованих – медики та поліцейські.

Про це повідомили в ДСНС України.

Зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах столиці.

Реклама

Реклама

В Оболонському районі горіли автомобілі, пошкоджено складську будівлю, шиномонтаж та будівлю магазину. Двоє людей загинули. Ще шестеро постраждали, з них четверо працівників швидкої допомоги та двоє працівників поліції, які прибули на місце обстрілу.

У Подільському районі внаслідок одного з влучань зруйновано фасади житлових будинків. На одній з локацій під завалами виявили двох загиблих, зокрема 12-річну дитину. Ще троє людей дістали поранення склом. Унаслідок ще одного удару зруйновано фасади двох готелів та прилеглих будинків. Дві людини постраждали.

За іншою адресою сталося влучання перед житловими будинками: зруйновано фасади, в деяких будинках заблоковані двері, постраждали троє людей.

Також за іншою адресою зруйновано одноповерховий житловий будинок: з-під завалів врятували двох людей, серед яких дитина.

Ще на одній локації сталося влучання в шостий поверх 16-поверхового будинку, евакуйовано десятьох мешканців. У цьому випадку – без пожежі та постраждалих.

Деснянський район: сталося загоряння у двоповерховому житловому будинку. Без постраждалих.

Шевченківський район: влучання на дитячому майданчику та біля житлового будинку, обійшлося без постраждалих.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби.