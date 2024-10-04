Лукашенко пояснив, чому Шахеди залітають на територію Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив “вторгнення” Шахедів на територію країни “недосвідченими руками” і роботою засобів РЕБ.

Про це Лукашенко заявив під час спілкування з жителями містечка Парохонськ, передає білоруське інформаційне держагентство “Белта”.

“Кілька випадків таких було (зальоту дронів) і з боку Росії, і з боку України. Багато ми збиваємо. Ми не дивимося, це російські чи українські”.

Крім того, Лукашенко наголосив, що і Росія, і Україна закуповують величезну кількість дронів, які у “недосвідчених руках” і після впливу засобів радіоелектронної боротьби втрачають орієнтир. Таким чином, вони і залітають у Білорусь.

Також, самопроголошений президент заявив, що в Білорусі стали вирішувати ці питання на рівні фахівців, не виносячи в публічне поле, бо такі домовленості існують з обох сторін.