Суспільство

Лукашенко пояснив, чому Шахеди залітають на територію Білорусі
4 Жовтня 2024 17:29
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білорусь, дрони, лукашенко
Олександр Лукашенко / Фото з відкритих джерел

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив “вторгнення” Шахедів на територію країни “недосвідченими руками” і роботою засобів РЕБ.

Про це Лукашенко заявив під час спілкування з жителями містечка Парохонськ, передає білоруське інформаційне держагентство “Белта”.

“Кілька випадків таких було (зальоту дронів) і з боку Росії, і з боку України. Багато ми збиваємо. Ми не дивимося, це російські чи українські”.

Крім того, Лукашенко наголосив, що і Росія, і Україна закуповують величезну кількість дронів, які у “недосвідчених руках” і після впливу засобів радіоелектронної боротьби втрачають орієнтир. Таким чином, вони і залітають у Білорусь.

Також, самопроголошений президент заявив, що в Білорусі стали вирішувати ці питання на рівні фахівців, не виносячи в публічне поле, бо такі домовленості існують з обох сторін.


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