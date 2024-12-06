Лукашенко попросив Путіна розмістити в Білорусі “Орєшнік”

Олександр Лукашенко попросив президента Росії Володимира Путіна поставити на території Білорусі ракетну систему “Орєшнік”. Про це він сказав під час церемонії підписання спільних документів за підсумками засідання вищої державної ради Союзної держави.

Путін у відповідь назвав це “можливим”. Він уточнив, що розміщення “Орєшнік” в Білорусі буде можливим у другій половині 2025 року, оскільки до цього терміну російська влада планує налагодити серійний випуск.

Путін і Лукашенко 6 грудня підписали договір про гарантії безпеки між Росією і Білоруссю в рамках Союзної держави. За словами президента РФ, угода визначає взаємні зобов’язання щодо “оборони, захисту суверенітету, незалежності та конституційного ладу Росії і Білорусі”.