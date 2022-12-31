Політика

Лукашенко дозволив собі довіку лишатись у парламенті Білорусі

31 Грудня 2022 19:23
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білорусь, лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко в п’ятницю підписав зміни до закону “Про Національні збори (парламент) Республіки Білорусь”, які дозволять йому залишатись у політиці й після формального припинення повноважень.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

Зміни передбачають зменшення ваги білоруського парламенту на користь новоутвореного органу – Всебілоруських народних зборів, утвореного після так званого референдуму про внесення поправок до конституції Білорусі.

По-перше, замість двох сесій білоруських Народних зборів буде лише одна – з вересня по червень. По-друге, в парламенту відбирають права обирати суддів конституційного суду й членів центральної виборчої комісії.

При цьому депутати обох палат білоруського парламенту – Палати представників (нижньої) та Ради Республіки (вищої) – беруть участь у Всебілоруських народних зборах як делегати.

Зрештою, Лукашенко передбачив положення, згідно з яким президент Білорусі, який припинив виконання своїх повноважень, входить до складу Ради Республіки за його згодою довічно. Аналогічне положення було схвалене і в Росії у 2020 році, де Владімір Путін після теоретичного припинення повноважень президента зможе бути членом Ради Федерації РФ.


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