Кримінал

Лубінець прокоментував розстріл дев’яти людей у Волновасі

29 Жовтня 2023 17:16
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окупація, вбивство

Росіяни застрелили 9 людей у тимчасово окупованій Волновасі, зокрема ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Ще один жахливий злочин, який скоїли росіяни у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. У власному будинку вони вбили 9 осіб, у тому числі ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку. На тілах убитих виявлено вогнепальні поранення”, – написав він у телеграм. -Канале.

“За попередніми даними, окупанти позбавили життя цілу родину Капканець, які святкували день народження та відмовилися віддавати власне житло чеченським окупантам”, – зазначив омбудсмен.

Як підкреслив Лубінець, “Росія щодня порушує права українців на ТОТ, зокрема вчиняючи вбивства. Порушення прав українських громадян припиняться тільки тоді, коли російська армія повністю покине територію України!”


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