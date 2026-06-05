Лубінець повідомив про результати першої зустрічі з новою омбудсменкою Росії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про проведення першої робочої зустрічі з новою уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою.

За словами Лубінця, переговори тривали понад три години. Їхньою головною метою було збереження та розширення гуманітарного треку з питань, що стосуються долі людей по обидва боки кордону.

Під час зустрічі сторони домовилися продовжити роботу за напрямками, які вже реалізовувалися раніше. Зокрема, йдеться про верифікацію та повернення військовополонених і незаконно утримуваних цивільних осіб, передачу листів і пакунків родинам полонених, взаємні відвідування місць утримання, возз’єднання сімей та встановлення долі осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

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Окремо сторони погодилися провести верифікацію всіх наявних списків військовополонених та цивільних осіб, які перебувають у місцях несвободи.

Лубінець також повідомив, що вже досягнуто домовленості про подальше розширення гуманітарного треку. Першим практичним результатом стало повернення до України п’ятьох громадян. За підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста вдалося возз’єднати три родини.

Найстаршій із повернених громадян виповнилося 84 роки. Серед евакуйованих також є 74-річна жінка, яку, за словами омбудсмена, росіяни депортували з Маріуполя. Вона перебуває у тяжкому стані, пересувається на кріслі колісному та потребує постійного стороннього догляду. Після повернення до України жінка возз’єднається зі своєю донькою.

Лубінець висловив сподівання, що канал взаємодії між сторонами буде збережений і надалі, оскільки саме через переговори вдається вирішувати питання повернення людей, надавати відповіді їхнім родинам та розв’язувати гуманітарні проблеми.