Лозова на Харківщині зазнала найпотужнішої атаки з початку війни

У ніч проти 5 серпня Лозова Харківської області зазнала наймасованішого обстрілу з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський.

Внаслідок ударів пошкоджено критичну інфраструктуру, багатоповерхові житлові будинки та приватні домоволодіння. Є поранені, серед них — двоє дітей.

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На місцях працюють рятувальники, медики й екстрені служби. Частина міста станом на ранок залишалась без електропостачання, зокрема мікрорайон Авилівка та Катеринівський старостинський округ. Комунальники займаються відновленням водопостачання та ліквідацією наслідків обстрілу.

Також через пошкодження інфраструктури тимчасово змінено маршрути залізничного транспорту.

“Цієї ночі росіяни здійснили справжній терор мирних людей, які тихо спали”, – наголосив Зеленський.