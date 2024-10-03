Лондон застосовує обмежувальні заходи щодо білоруського “Альфа-Банку”

У четвер Сполучене Королівство розширило перелік санкційних суб’єктів, включивши до нього білоруський . Причиною такого кроку стала підтримка банком режиму Лукашенка через свою діяльність у фінансовому секторі країни.

Інформацію про це оприлюднило Управління з питань фінансових санкцій (OFSI) Великої Британії на офіційному веб-порталі уряду.

OFSI пояснює своє рішення тим, що банківська установа отримує вигоду від співпраці з білоруською владою або надає їй підтримку, функціонуючи у стратегічно важливій для уряду Білорусі галузі фінансових послуг.

За даними видання “Настоящее время”, “Альфа-Банк” розпочав свою діяльність у Білорусі 2008 року, раніше функціонуючи під назвою “Міжторгбанк”. Згодом він поглинув “Білросбанк”.

На сьогодні майже 98% акцій цієї фінансової установи належать російському консорціуму “Альфа-Груп”.