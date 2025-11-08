        Суспільство

        Логістика Мирнограда ускладнена, але забезпечення підрозділів збережено — оперативна інформація УВ “Схід”

        Сергій Бордовський
        8 Листопада 2025 21:29
        Місто Мирноград, листопад 2025 року / Скріншот
        За повідомленням Угруповання військ «Схід», підрозділи Сил оборони у зоні їх відповідальності від початку доби відбили 80 російських штурмів; на Покровському напрямку зафіксовано 57 спроб просування ворога, з яких 52 уже відбиті.
        У повідомленні також ідеться, що тривають пошуково-ударні дії в Покровську, штурмові групи ведуть зачистку будинок за будинком, а в районі Мирнограда українські підрозділи тримають позиції попри ускладнену логістику.


