За повідомленням Угруповання військ «Схід», підрозділи Сил оборони у зоні їх відповідальності від початку доби відбили 80 російських штурмів; на Покровському напрямку зафіксовано 57 спроб просування ворога, з яких 52 уже відбиті.
У повідомленні також ідеться, що тривають пошуково-ударні дії в Покровську, штурмові групи ведуть зачистку будинок за будинком, а в районі Мирнограда українські підрозділи тримають позиції попри ускладнену логістику.
Логістика Мирнограда ускладнена, але забезпечення підрозділів збережено — оперативна інформація УВ “Схід”
8 Листопада 2025 21:29
