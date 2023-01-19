Ллойд Остін: Ми тиснутимемо на німців, щоб вони передали Україні “Леопарди”

Міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв, що буде “тиснути на німців” для того, щоб вони передали Україні танки “Леопард” і таким чином підвищили її боєздатність у критичний момент напередодні можливого нового наступу Росії.

Про це телекомпанії CNN розповів неназваний високопосадовець американського оборонного відомства.

“Ми дуже оптимістично дивимося на перспективи прогресу з цього питання на кінець тижня”, – додав співрозмовник телекомпанії.

Остін зараз перебуває з візитом у Німеччині, де зустрічається з новопризначеним міністром оборони країни, після чого у п’ятницю візьме участь у зустрічі Контактної групи по Україні, де представники близько 50 країн та міжнародних організацій обговорюватимуть нову допомогу Києву.

“Німеччина залишається одним з наших найважливіших союзників, і я хотів би подякувати уряду цієї країни за все, що він зробив для зміцнення обороноздатності України”, – заявив Остін на початку зустрічі з Борисом Пісторіусом, який на цьому тижні змінив у відставку Христину Ламбрехт.

При цьому Остін не став нічого говорити про танки.

У свою чергу Пісторіус підтвердив, що Берлін стоятиме пліч-о-пліч зі своїми союзниками.

“Разом із нашими партнерами ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу, територіальну цілісність та суверенітет”, – заявив він.