Політика

Ліз Трасс: Британія ніколи не визнає анексію окупованих українських територій

30 Вересня 2022 12:06
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трасс, референдум

Прем’єр-міністр Великобританії Ліз Трасс звинуватила Володимира Путіна в порушенні міжнародного права напередодні офіційної анексії Росією чотирьох окупованих українських територій.

Трас розкритикував російського лідера за “явну зневагу до життів українського народу, від імені яких він нібито виступає”, передає Reuters.

“Великобританія ніколи не ігноруватиме суверенну волю цих людей, і ми ніколи не визнаємо Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області як щось інше, окрім української території”, – додала вона.

Сьогодні в Кремлі буде підписано договори про входження до складу Росії захоплених у ході війни українських територій, жодну з яких російські війська не контролюють повністю. Очікується виступ Путіна, а увечері концерт на Червоній площі.

Голосування про анексію в російському парламенті пройде наступного тижня, після чого Путін офіційно закріпить “приєднання” захоплених територій у Конституції Росії.


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